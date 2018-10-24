2018-10-24T17:04:48+03:00
Происшествия

В Удмуртии за сутки в ДТП пострадали семь человек, двое из них – дети

Все они – пешеходы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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За 23 октября в Удмуртии произошло семь ДТП с пешеходами. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, шесть из пострадавших получили травмы, один человек погиб. В поселке Балезино под колеса автомобиля «Лада Калина» попала 14-летняя девочка, которая переходила дорогу по «зебре». Ее доставили в больницу.

Еще одна авария с ребенком произошла в Можге. Там семилетний мальчик шел по правой обочине в попутном направлении с транспортом и неожиданно вышел на проезжую часть.

- Там на ребенка наехал автомобиль «Шевроле». Мальчик получил травмы, - сообщили в 1 отделе.

Смертельное ДТП произошло в Завьяловском районе на дороге Завьялово - Гольяны. Там 67-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса «Ниссана».

- От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Необходимо отметить, что на одежде погибшей отсутствовали световозвращающие элементы, - уточнили в 1 отделе.

ВАЖНО!

Уважаемые пешеходы!

Помните! На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.

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