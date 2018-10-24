2018-10-24T17:15:42+03:00
Досуг

Noize MC отметит в Ижевске 15-летие группы

Грандиозный концерт пройдет в концертном зале BBQ 28 октября
Мария Хафизова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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28 октября в Ижевске состоится один из самых ожидаемых концертов этой осени! На сцене концертного зала BBQ (Зенитная, 4) выступит «Noize MC»* и отметит 15-летие группы. Этот концерт стал возможен благодаря Booking-агентству** «Музыка и Жизнь», при поддержке НАШЕ Радио в Ижевске.

Вот уже много лет «Noize MC», он же - Иван Алексеев, не нуждается в особом представлении. Его песни знают и любят миллионы, на его счету - 9 студийных альбомов, более 40 клипов и 20 успешных фитов (совместных треков) с другими артистами: Вася Васин (гр. «Кирпичи»), Влади (гр. «Каста»), Чача (гр. «Наив»), гр. «Тараканы», Ёлка, Вера Полозкова, Маша Макарова (гр. «Маша и Медведи»), Миша Козырев, Astronautulis (USA), RUN DMC (USA) и другие.

Он самый успешный и едва ли не единственный рэп-рок-кроссовер, который завоевал сердца слушателей самых разных музыкальных жанров и направлений.

Драйвовая музыка, саркастичные и жизненные тексты, невероятная харизма самого Ивана - все это раз за разом помогает ему собирать полные концертные залы.

В этом году ижевчан ждет грандиозная программа, специально подготовленные перформансы и только лучшие хиты!

Увидимся 28 октября, в BBQ в 19:00.

Точки продаж:

Билеты от 1500 руб.

Электронные

Бумажные - Рок-магазин «ELVIS»

ул. Карла Маркса 244, ТЦ ЦУМ, 2 этаж. тел. 770-667

Пн-сб 10:00-20:00

Вс 11:00-19:00 Подробности в группе.

Партнер концертного сезона на НАШЕм Радио - официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2В в Ижевске.

*Нойз МС

**Букинг-агенство

ООО «Музыка и жизнь». ОГРН 1161832078044. Юр. адрес: ул. Щорса, 95, г. Ижевск, Удмуртия

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