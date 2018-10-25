В Ижевске разыскивают женщину, которая обманула несколько пенсионеров

СЕГОДНЯ 06:09 2018-10-25T06:09:06+03:00

Она представлялась социальным работником или терапевтом, чтобы войти в доверие

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В Ижевске разыскивают мошенницу, которая обманула несколько пенсионеров. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г.Ижевску, орудует она в Ленинском районе города. Все потерпевшие рассказывали схожие сценарии произошедшего.

- К ним подходила женщина во дворе дома или у подъезда, представлялась социальным работником или терапевтом. Под различными предлогами проходила в квартиры. Уже находясь внутри, просила воды, а после того, как потерпевшие удалялись на кухню, скрывалась вместе с сумками или портмоне, находившимися у входа, - сообщили в пресс-службе.

Похищала разные суммы, от трех до 12 тысяч рублей. Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела.

Приметы подозреваемой: женщина, рост 158 см, плотного телосложения, лицо круглое, пухлые щеки, славянской внешности, на голове шапка вязаная светлого цвета, куртка болоньевая малинового цвета без капюшона, в руках сумка бежевого цвета (одежда может меняться).

ВАЖНО!

УМВД России по г. Ижевску обращается к гражданам, особенно пенсионного возраста: проявляйте повышенную осторожность при общении с неизвестными. Помните, что сотрудники пенсионного фонда и иных организаций сферы оказания услуг населению не оказывают услуг за пределами офисов обслуживания клиентов, все дополнительные денежные выплаты, перерасчеты производятся автоматически с пенсиями. Участковые врачи не посещают жителей без вызова.

В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию. Телефон прежний – 02 (со всех мобильных – 102).

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