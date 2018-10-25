2018-10-25T06:09:06+03:00
Происшествия

В Ижевске разыскивают женщину, которая обманула несколько пенсионеров

Она представлялась социальным работником или терапевтом, чтобы войти в доверие
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске разыскивают мошенницу, которая обманула несколько пенсионеров. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г.Ижевску, орудует она в Ленинском районе города. Все потерпевшие рассказывали схожие сценарии произошедшего.

- К ним подходила женщина во дворе дома или у подъезда, представлялась социальным работником или терапевтом. Под различными предлогами проходила в квартиры. Уже находясь внутри, просила воды, а после того, как потерпевшие удалялись на кухню, скрывалась вместе с сумками или портмоне, находившимися у входа, - сообщили в пресс-службе.

Похищала разные суммы, от трех до 12 тысяч рублей. Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела.

Приметы подозреваемой: женщина, рост 158 см, плотного телосложения, лицо круглое, пухлые щеки, славянской внешности, на голове шапка вязаная светлого цвета, куртка болоньевая малинового цвета без капюшона, в руках сумка бежевого цвета (одежда может меняться).

ВАЖНО!

УМВД России по г. Ижевску обращается к гражданам, особенно пенсионного возраста: проявляйте повышенную осторожность при общении с неизвестными. Помните, что сотрудники пенсионного фонда и иных организаций сферы оказания услуг населению не оказывают услуг за пределами офисов обслуживания клиентов, все дополнительные денежные выплаты, перерасчеты производятся автоматически с пенсиями. Участковые врачи не посещают жителей без вызова.

В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию. Телефон прежний – 02 (со всех мобильных – 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В конце недели жителей Удмуртии может ждать «День жестянщика». Готовимся (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Канаде
Noize MC отметит в Ижевске 15-летие группы
28 октября в Удмуртии может стать «днем жестянщика»
В Удмуртии за сутки в ДТП пострадали семь человек, двое из них – дети
В Перми будут судить жителя Удмуртии, который 12 лет назад изнасиловал и убил двух девочек
Зоопарк в Ижевске готовится к Новому году
В Удмуртии вновь создадут залоговый фонд
ТНТ-Новый Регион ищет мужчину
На улице Удмуртской в Ижевске снесли ларек на остановке
Знаменитые «Бабушки из Бураново» выступят в Ижевске
В Удмуртии девушка смогла отбиться от насильника
В 2019 году в Ижевске пройдет этап Кубка России по скейтбордингу
В Ижевске двое мужчин обвиняются в избиении до смерти
Жителям Удмуртии придут нулевые платежки за вывоз отходов
C 1 ноября в Удмуртии вейпы приравняют к сигаретам
Открытый республиканский фестиваль по автокроссу пройдет 27 октября в Ижевске
Летний сад в Ижевске оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохое содержание Генеральского дома
Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец пригласил ижевчан на концерт
В Ижевске африканец играет на там-таме для ребят из детского сада
Выставку «Трагедия в углу» представят в Ижевске
Житель Тюменской области организовал свое шоу после онлайн-трансляции жизни щенков хаски в Ижевске
В Игринском районе Удмуртии произошло массовое ДТП
Жители Удмуртии с 1 января 2019 года смогут безнаказанно собирать валежник
Подготовку домов к проведению капремонта ускорят в Удмуртии
Когда ижевчанам менять резину на зимнюю?
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
В Удмуртии женщина убила гражданского мужа, с которым прожила 10 лет