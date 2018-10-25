Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Канаде

СЕГОДНЯ 06:35 2018-10-25T06:35:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Фигуристки из Удмуртии продолжают покорят лед этапов Гран-при. Следующее соревнование пройдет в Канаде 26-28 октября. Там свое мастерство представит Елизавета Туктамышева. Судя по заявленным спискам, соперницей Елизаветы будет Евгения Медведева и Дарья Паненкова.

Напомним, что до этого наша фигуристка победила на этапе Finlandia Trophy. А Алина Загитова, в свою очередь, прекрасно показала себя на этапе Nebelhorn Trophy. И успела побить мировой рекорд.

Чтобы нашим читателям было удобнее следить за победами фигуристок на этапах, мы составили календарь выступлений Елизаветы Туктамышевой и Алины Загитовой (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Как ижевские подрядчики планируют бороться со снегом на дорогах? «Комсомолка» выяснила, когда ждать снега и какую именно технику готовят компании (продолжение).