Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Канаде
Фигуристки из Удмуртии продолжают покорят лед этапов Гран-при. Следующее соревнование пройдет в Канаде 26-28 октября. Там свое мастерство представит Елизавета Туктамышева. Судя по заявленным спискам, соперницей Елизаветы будет Евгения Медведева и Дарья Паненкова.
Напомним, что до этого наша фигуристка победила на этапе Finlandia Trophy. А Алина Загитова, в свою очередь, прекрасно показала себя на этапе Nebelhorn Trophy. И успела побить мировой рекорд.
Чтобы нашим читателям было удобнее следить за победами фигуристок на этапах, мы составили календарь выступлений Елизаветы Туктамышевой и Алины Загитовой (продолжение).
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