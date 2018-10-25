Школьник из Ижевска участвует в разработке приложения для «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 07:13 2018-10-25T07:14:01+03:00

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В течение трех недель группа школьников вместе с разработчиками «ВКонтакте» создает сервис, который позволит людям говорить разными голосами. В образовательной сессии центра «Сириус» принимает участие и мальчик из Ижевска 16-летний Александр Чукавин. Он, в составе пяти ребят, работает над проектом «Аудимаски».

Как сообщает ТАСС, проект представляет собой приложение, которое позволит менять голос пользователя в аудиосообщении. Решено было, что будет два голоса – низкий и высокий. Александр предложил в качестве высокого голоса использовать вокальные параметры певицы Монеточки. Низкий взяли у Дарта Вейдера.

- Я сразу захотел быть в команде «ВКонтакте». Рассчитывал так: если мы сделаем что-то годное — увидим результат в самой сети. Работать над «Аудиомасками» было интересно, но мне давалось нелегко, я ведь не особенно программист. И хотя мы занимались проектом по шесть-восемь часов в день — это воспринималось не только как работа, еще и как отдых, - рассказывает информационному агентству Александр.

Пока ребята создали только прототип, над которым еще очень много работы. Они рассчитывают, что социальная сеть впоследствии использует их опыт для внедрения новинки.

Кстати, Александр уже не в первый раз создает интересные проекты. Школьник прославился тем, что разработал проект первой безопасной остановки. В чем «фишка» этого проекта, как он родился, и в какой вуз планирует поступать Саша, выяснила «Комсомолка» (продолжение).

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