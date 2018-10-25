Глава Ижевска провел заседание комиссии по ликвидации задолженности

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-25T12:40:16+03:00

Олег Бекмеметьев отметил, что организации-неплательщики не должны жить за счет городского бюджета

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В Администрации Ижевска 24 октября прошла комиссия по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города.

На заседание были приглашены представители ПАО «Газпром Спецгазавтотранс»,ООО «Ува-молоко», ООО «Центр эстейт», Ижевской автомобильной школы «ДОСААФ России» и др. Все они задолжали городскому бюджету по налогам или арендной плате за земельные участки. Им было рекомендовано выплатить долги в кратчайшие сроки.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подчеркнул: «Должники почему-то считают, что могут жить за счет бюджетных средств. В этой ситуации необходимо активизировать работу с неплательщиками, поскольку от этого в конечном итоге зависит качество исполнения социальных обязательств муниципалитета перед ижевчанами».

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