2018-10-25T14:18:34+03:00
Общество

Ижевчане могут совершать покупки, которые платят за интернет и ТВ

В программе лояльности «Дом.ru Клуб» появились новые партнеры
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Новыми партнерами «Дом.ru Клуба» стали онлайн-сервис бронирования отелей и покупки билетов OneTwoTrip*, интернет-магазин Samsung*, сеть магазинов обуви и аксессуаров Kari*, бренд Lacoste* и интернет-магазин товаров для здоровья iHerb*.

На OneTwoTrip можно забронировать отели, хостелы и апартаменты по всему миру, а также приобрести железнодорожные и авиабилеты, взять в аренду автомобиль. В интернет-магазине Samsung представлен большой выбор бытовой техники, электроники и гаджетов. Сеть Кari предлагает покупателям современную женскую, мужскую, детскую обувь и аксессуары, а бренд Lacoste - широкую линию одежды категории casual* и lifestyle*. В интернет-магазине iHerb покупатели могут приобрести фирменные натуральные продукты, витамины и косметические средства.

Условия программы максимально просты и не требуют дополнительной регистрации: клиенты «Дом.ru» получают баллы за каждую покупку на сайте и могут оплачивать ими телеком-услуги компании. Чтобы начать покупки, достаточно зайти на сайт, и, авторизовавшись через личный кабинет, выбрать партнера программы. Оплатить покупку можно картой любого банка или электронными деньгами, например, через Яндекс Кошелек (в зависимости от возможностей интернет-партнеров). Начисленные баллы отразятся в личном кабинете «Дом.ru Клуб».

Полные правила программы, а также перечень всех партнеров – на сайте club.domru.ru.

*Вантутрип, *Самсунг, *Кари, *Лакост, *Айхерб, *Кэжуал, *Лайфстайл

Информация от партнеров

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