В Удмуртии выбирают перевозчика на межмуниципальные маршруты
В среду, 24 октября, министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии объявило конкурс на осуществление перевозок по межмуниципальным маршрутам. Как следует из документации, речь идет о 29 маршрутах. Например, Ува – Ижевск, Кез – Глазов, Ижевск – Перевозное, Можга – Вавож, Воткинск – Гондырвай, Ижевск – Болгуры и так далее.
Отмечается, что на каждый маршрут нужно определенное количество транспортных средств, расписано и расписание движения.
Заявки от желающих принимают до 21 ноября в Миндортрансе республики.
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