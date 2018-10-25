2018-10-25T15:46:04+03:00
Общество

В Удмуртии выбирают перевозчика на межмуниципальные маршруты

Компания-победитель будет обеспечивать 29 маршрутов
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В среду, 24 октября, министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии объявило конкурс на осуществление перевозок по межмуниципальным маршрутам. Как следует из документации, речь идет о 29 маршрутах. Например, Ува – Ижевск, Кез – Глазов, Ижевск – Перевозное, Можга – Вавож, Воткинск – Гондырвай, Ижевск – Болгуры и так далее.

Отмечается, что на каждый маршрут нужно определенное количество транспортных средств, расписано и расписание движения.

Заявки от желающих принимают до 21 ноября в Миндортрансе республики.

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