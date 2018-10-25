«Ночные снайперы» отметят в Ижевске свое 25-летие

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-25T15:58:28+03:00

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2018 год для поклонников творчества Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» стал одним из самых насыщенных. Коллектив представил видеоклип к песне «Короны», выпустил альбом «The best», в который вошли 13 хитов в свежих аранжировках, а также отправились в большой мировой тур в честь своего 25-летия. Который, кстати, продлится около двух лет!

И вот уже 27 ноября «Снайперы» выступят в Ижевске. Культовый российский коллектив на концерте с простым названием - «Ночные снайперы 25 лет» - представят свои лучшие композиции и новинки.

Как поделилась в одном из интервью Диана Арбенина, музыканты на сегодняшний день дошли до своего «громкого рубежа».

- Мы достигли своей границы в состоянии полного «кайфа» и абсолютной молодости в этой жизни», — подчеркнула солистка.

Поклонники творчества культовой группы услышат в Ижевске: «Зву-чи», «Рубеж», «Кошка», «Розы», «Столица», «Цунами», «Катастрофически», «Актриса», «31-я весна» и другие крутые хиты.

Встречаемся 27 ноября в ДК «Металлург» в 19:00. Приобрести билеты можно на сайте и в точках продаж.

Организатор концерта «Хочу Билет».

Информационный партнер мероприятия «НАШЕ РАДИО» в Ижевске.

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