Школьница из Ижевска подозревается в сбыте марихуаны
В Ижевске задержана 17-летняя одиннадцатиклассница, подозреваемая в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.
Школьницу остановили днем, 24 октября, на Университетской улице. Отмечено, что девушка страдает наркотической зависимостью и уже состоит на учете.
- В ходе допроса она признала вину в совершенном преступлении. Наркотическое средство изъято, - рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело. Школьнице грозит до 8 лет лишения свободы.
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