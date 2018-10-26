Школьница из Ижевска подозревается в сбыте марихуаны

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-26T06:18:04+03:00

Девушке грозит до 8 лет лишения свободы

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В Ижевске задержана 17-летняя одиннадцатиклассница, подозреваемая в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Школьницу остановили днем, 24 октября, на Университетской улице. Отмечено, что девушка страдает наркотической зависимостью и уже состоит на учете.

- В ходе допроса она признала вину в совершенном преступлении. Наркотическое средство изъято, - рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело. Школьнице грозит до 8 лет лишения свободы.

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