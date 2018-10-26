2018-10-26T06:37:54+03:00
Общество

Зал единоборств откроют 26 октября в Ижевске

Помещение и инвентарь спортсменам предоставили бесплатно
Диана ФИЛИМОНОВА
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Открытие состоится 26 октября в 12.00Открытие состоится 26 октября в 12.00Фото: Архив КП
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26 октября в Ленинском районе Ижевска состоится открытие нового зала единоборств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Площадь зала составляет 420 кв. м и включает все необходимое - тренерский кабинет, раздевалки, душевые кабинки и инвентарную, - говорится в сообщении.

Все это, а также необходимое для тренировок снаряжение - татами, груши и тренажеры предоставлено безвозмездно. Зал будет работать на базе спортивной школы №2, где в настоящее время на секциях по дзюдо, вольной борьбе и смешанным единоборствам занимается порядка 150 человек.

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