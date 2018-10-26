Жителя Удмуртии арестовали за уклонение от лечения наркозависимости

СЕГОДНЯ 06:52 2018-10-26T06:52:44+03:00

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30-летний житель Кезского района арестован за нежелание проходить лечение от наркозависимости. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечено, что по решению суда мужчина, употребляющий наркотики без назначения врача, должен был пройти диагностику и лечение в «Республиканском наркологическом диспансере МЗ УР». Тем не менее, свои обязательства он не выполнил и был в итоге признан виновным по ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения лечения от наркомании).

- С учетом мнения прокурора судом указанный гражданин признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, - сообщают в прокуратуре.

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