Пробки в Ижевске достигли 7-ми баллов из-за проливных дождей
Утро пятницы для Ижевска традиционно началось с пробок, однако на этот раз ситуацию осложнил проливной дождь, который идет последние сутки.
Сейчас тяжелая ситуация складывается на перекрестке улиц Ленина - Удмуртская, на перекрестке улиц 40 лет Победы – 10 лет Октября, на улице Новоажимова в районе Долгого моста. Стоят Холмогорова, Советская в районе Центрального стадиона, серьезный затор на Карла Маркса на отрезке от Карла Либкнехта до Чугуевского.
Осложняют ситуацию многочисленные ДТП. Снимками аварий делятся друг с другом пользователи социальных сетей.
ТЦ Италмас. Всё ещё пробка, - пишет Анна Кравцова
По сообщениям синоптиков, дождь продлится весь день. Мы просим водителей быть максимально внимательными на дороге, а пешеходов - быть осторожнми при переходе проезжей части.
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