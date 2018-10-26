Пробки в Ижевске достигли 7-ми баллов из-за проливных дождей

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-26T08:10:19+03:00

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Утро пятницы для Ижевска традиционно началось с пробок, однако на этот раз ситуацию осложнил проливной дождь, который идет последние сутки.

Сейчас тяжелая ситуация складывается на перекрестке улиц Ленина - Удмуртская, на перекрестке улиц 40 лет Победы – 10 лет Октября, на улице Новоажимова в районе Долгого моста. Стоят Холмогорова, Советская в районе Центрального стадиона, серьезный затор на Карла Маркса на отрезке от Карла Либкнехта до Чугуевского.

Осложняют ситуацию многочисленные ДТП. Снимками аварий делятся друг с другом пользователи социальных сетей.

ТЦ Италмас. Всё ещё пробка, - пишет Анна Кравцова

По сообщениям синоптиков, дождь продлится весь день. Мы просим водителей быть максимально внимательными на дороге, а пешеходов - быть осторожнми при переходе проезжей части.