«Ижсталь» уступила новокузнецкому «Металлургу»

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-26T10:51:51+03:00

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Поражением закончилась встреча ижевской «Ижстали» и новокузнецкого «Металлурга», состоявшаяся в Новокузнецке вечером 25 октября. Несмотря на решительную борьбу сталеваров, счет не в их пользу: 4:3. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

Несмотря на бодрое начало и быстрый гол уже на первых минутах, игра «сталеваров» не задалась: уже в первом периоде команда трижды играла в меньшинстве из-за штрафов, а к концу двадцатиминутки хозяева сравняли счет. Ожесточенная борьба, продолжавшаяся во втором и третьем периодах, не выявляла лидера вечера, однако решающую шайбу в последние минуты забили сибиряки.

- Самое главное, что отыграли сегодня хорошо, - прокомментировал игру на пресс-конференции главный тренер ХК «Ижсталь» Игорь Кропотин. - Бывают матчи, в которых терпишь поражение, но за такую игру можно поблагодарить ребят. К сожалению, все ошибаются, в этом матче где-то мы больше ошиблись. Жаль, что проиграли, но все равно ребятам сказали спасибо за такую игру – сражались, пытались, но в этот раз фортуна отвернулась.

По итогам встречи команда расположилась на 27 месте турнирной таблицы с 12 очками.

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