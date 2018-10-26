В Удмуртии пенсионеров обманывают через WhatsApp

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-26T09:16:36+03:00

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Пенсионный фонд России по Удмуртии предупреждает о том, что сейчас через мессенджер WhatsApp распространяется дезинформация. В частности, как пишут в официальной группе фонда в «ВКонтакте», сейчас активно распространяется аудиофайл, на котором сказано, что пенсионерам нужно в срочном порядке до 1 ноября обратиться в Пенсионный фонд с паспортом, «выпиской, куда ложить денежку» и «потребовать 720 руб.».

- Данная информация является ложной. И активная пересылка этого ложного сообщения чревата массовым посещением клиентских служб ведомства и пустой тратой времени. Подобная ложная информация о различных выплатах пенсионерам, прибавкам к пенсии, льготам и прочее периодически появляется в интернете и многочисленных мессенджерах. Доверяйте только официальной информации, размещенной на официальном сайте пенсионного фонда, - сообщается в группе.

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