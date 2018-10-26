Дожди в Удмуртию пришли из Краснодарского края, где сейчас борются со стихией

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-26T10:43:22+03:00

Осадки еще будут периодами в столице Удмуртии, а в воскресенье выпадет снег

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Дожди, которые поливали в Удмуртии последние сутки, пришли к нам из Краснодарского края. Напомним, что там сейчас наводнение, вызванное ливнями. Смыло дороги, мосты, железнодорожные пути. По последним данным, шесть человек погибло.

Как сообщила начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, в Туапсе за сутки выпало 215 мм осадков. В Ижевске в сумме выпало 38 мм.

- К счастью, для нашего региона подобное катастрофическое количество осадков, что выпало в Туапсе, не характерно. Максимальное суточное количество дождей за всю историю наблюдалось на юго-западе республики летом 1986 года при прохождении холодного фронта и составило 98 мм, - рассказала Алла Шумихина.

Сегодня, 26 октября, еще временами будет дождь. В субботу ситуация стабилизируется, но только на сутки. 28 октября ожидается мокрый снег и дождь.

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