В Удмуртии боец Росгвардии спас мужчину на пожаре

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-26T11:43:44+03:00

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Сотрудник Росгвардии по Удмуртии спас мужчину из задымленной квартиры. Как сообщает пресс-служба ведомства, Владислав Загуляев был дома в свой выходной день. В какой-то момент почувствовал запах гари.

- Спустившись на второй этаж дома, он увидел дым, выходивший из-под входной двери квартиры. Владислав Загуляев незамедлительно позвонил дежурному пункта централизованной охраны, доложил о происшествии и попросил вызвать пожарный расчет. Правоохранитель стал стучать в дверь. Через непродолжительное время из квартиры вышел мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе.

Владислав вывел мужчину на улицу и, убедившись, что больше людей в квартире нет, стал эвакуировать жителей соседних помещений. После вернулся к очагу возгорания и попытался своими силами справиться с пламенем. Из-за сильного задымления ему не удалось потушить горящий диван. Но к этому моменту уже прибыл пожарный расчет.

- Благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудника очаг возгорания удалось нейтрализовать в кратчайшие сроки и тем самым спасти жизнь и имущество собственника, - заключили в пресс-службе.

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