«Комсомольская правда»-Ижевск» продлила сроки проекта «Клиника года-2018»

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-26T11:44:53+03:00

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14 сентября «Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». Вручение званий «народного врача» и «клиники года» планировалось на 23 ноября, однако за время запуска конкурса мы получили немало сообщений с просьбой продлить проект.

«Комсомолка» решила пойти нашим читателям навстречу и продлить время подачи заявок номинантов, голосования и финала. Теперь каждый житель Удмуртии сможет отдать свой голос за любимого доктора и лучшее, по его мнению, медицинское учреждение на сайте izh.kp.ru (12+) до 30 ноября и заявить «народного врача» до 15 ноября. Победители будут объявлены 6 декабря на торжественном финале проекта.

СПРАВКА «КП»

«Клиника года» - это конкурс, который проводится между медицинскими учреждениями. Впервые его провели в Санкт-Петербурге в 2014 году. С тех пор он охватил самые крупные города страны: Санкт-Петербург, Москву, Казань, Челябинск и другие. В 2017 году он впервые прошел и в Ижевске. С помощью этого конкурса жители республики смогут выбрать медицинское учреждение, которому больше всего доверяют, и народного врача.

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