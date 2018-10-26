В Удмуртии у каждого третьего жителя есть автомобиль

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-26T11:46:24+03:00

Но самая большая «укомплектованность» транспортом в ПФО у Оренбургской области

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В честь грядущего Дня автомобилиста, в этом году он выпадает на 28 октября, Удмуртстат рассказал, сколько транспортных средств зарегистрировано в республике.

- По данным МВД - 62,3 тысячи грузовых автомобилей, 5,5 тысячи автобусов, а количество автомобилей, принадлежащих физическим лицам, составляет 305 штук на 1000 человек населения. То есть каждый третий житель Удмуртии является владельцем машины. Лидером Приволжского федерального округа по данному показателю является Оренбургская область, имея 360 автомобилей на 1000 человек, - рассказали в пресс-службе.

Кстати, к началу этого года в республике насчитывалось 789 организаций, имеющих в распоряжении около 8 тысяч грузоперевозящих автомобилей.

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