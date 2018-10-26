Погода на выходные в Ижевске: туман, мокрый снег и дождь

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-26T13:09:38+03:00

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Выходные в Ижевске и Удмуртии, по предварительным прогнозам, будут снежные и холодные. Уже в ближайшую ночь (на 27 октября. – Прим. ред.) температура воздуха опустится до -3 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя в субботу вероятны в северных и центральных районах республики.

Как пишет начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, в воскресенье, 28 октября, в республику придет атлантический циклон.

- С ним будут связаны умеренные осадки: в северных районах преимущественно в виде снега, в центральных и южных – снега, переходящего в мокрый снег и дождь, а потом вновь в снег, - написала Алла.

На дорогах, естественно, будет накат и гололедица. Температура при этом будет 0…+5 градусов. В ночь на 29 октября местами возможен туман.

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