В Ижевске оштрафовали владельцев 160-летнего Генеральского дома

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-26T13:20:59+03:00

За ненадлежащую сохранность памятника теперь нужно отдать 100 тысяч рублей, но решит ли это проблему?

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Прокуратура Удмуртии сообщила, что АО «Летний сад им. М. Горького» будет оштрафован на 100 тысяч рублей за ненадлежащую сохранность памятника истории и культуры - Генеральского дома. Как сообщается в пресс-релизе, работы по текущему, капитальному ремонту здания владелец своевременно не производит и ненадлежащим образом исполняет требования действующего законодательства и выданного охранного обязательства.

- Действительно, штраф был. Но решил ли он проблему? Генеральский дом - памятник истории и архитектуры всего нашего города. В хозяйстве парков Ижевска это самый дорогой объект - в год на его содержание нужно 3 млн рублей. Зданию больше 160 лет, и оно давно нуждается в капитальном ремонте и реставрации. Только вот многие годы бюджет Ижевска не выделял на Генеральский дом ни копейки. Если честно, в плачевном состоянии дома есть вина всех горожан - никто не настаивал на его срочном ремонте. А это одна из главных достопримечательностей Ижевска, - прокомментировал генеральный директор АО Сергей Буторин.

По оценкам экспертов, реконструкция памятника обойдется в 150 миллионов рублей. Поэтому вот уже два года пытаются найти инвестора, готового на взаимовыгодных условиях отремонтировать здание. Пока безуспешно.

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