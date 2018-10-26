Почти в два раза увеличилось количество ДТП в Удмуртии из-за дождя

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-26T15:00:26+03:00

В основном были аварии из-за несоблюдения дистанции и невнимательности при перестроении

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Прошедшие сутки 25 октября и утро 26 октября выдались сложными для автомобилистов и пешеходов Удмуртии. Из-за дождя Ижевск встал в пробках и произошло большое количество ДТП.

- За 24 октября (день без осадков) было 39 происшествий без пострадавших. За 25 октября (день с осадками) – 63 ДТП без пострадавших. В основном аварии происходили из-за несоблюдения безопасной дистанции и невнимательности при перестроении. Есть еще у нас такое явление, как аквапланирование – при неадекватной скорости шины не успевают протектором отводить воду, и водитель теряет управления. И здесь без разницы, какой автомобиль и какие шины, - рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (12+) (107.6 FM) руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

В связи с этим водителей просят соблюдать адекватную дистанцию и проявлять повышенное внимание.

- И большая проблема с наездами на пешеходных переходах. Водитель, при сложных погодных условиях, просто не видит пешехода. Поэтому, прежде чем выходить на пешеходный переход, нужно убедиться, что водитель снизил скорость и намерен остановиться. Только после этого можно переходить дорогу, - уточнил Вениамин Павлович.

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