В Ижевске создадут карту мест, где не справляется ливневая канализация

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-26T15:36:19+03:00

И, по мере сил и средств, будут исправлять ситуацию

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После сильных дождей Ижевск традиционно топит. Причем это практически одни и те же места. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев, в ближайшее время власти будут выявлять проблемные участи и оценивать стоимость ремонта. Однако работы могут затянуться из-за нехватки средств в бюджете.

- В планах – составить полностью список проблемных участков, где ливневка требует первоочередного внимания. После этого оценим, во сколько обойдется ремонт, подготовим расчеты. Понятно, что с нашим бюджетом может оказаться, что задача не быстро решаемая. Важно расставить приоритеты из тех денег, что есть, - сообщил Олег Бекмеметьев.

По его словам начальный капитал можно найти, если город мобилизует все долги в части налоговых и неналоговых поступлений, которых перед администрацией столицы Удмуртии накопилось более полумиллиарда рублей.

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