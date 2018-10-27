2018-10-27T10:10:25+03:00
Общество

Жители республики могут поучаствовать в фотопроекте «Моя Удмуртия»

Призовой фонд конкурса составит 100 тыс.рублей
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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«Моя Удмуртия» - это фотопроект, в рамках которого запущен фото и видео-конкурс «Осень». Каждый житель республики сможет побороться за денежный приз. Для этого до 18 ноября необходимо подать заявку на сайте. Об этом сообщили на официальном сайте г.Ижевска.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Фото: природа, город и осенний портрет;

- Видео: «Моя Удмуртия - Осень».

Кстати, участник сможет представить в одну номинацию не более 10 фото и 1 ролика, длительность которого не должна превышать 58 секунд. 30 ноября состоится финал конкурса , где пройдет награждение победителей и открытие фотовыставки в парке им.Кирова.

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