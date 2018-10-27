Жители Удмуртии смогут узнать за 4 минуты самые значимые события недели

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-27T10:36:35+03:00

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У жителей Удмуртии появилась возможность за 4 минуты узнать о главных событиях недели. Каждую субботу мы будем делиться записью, которая введет вас в информационное поле республики.

Слушаем, узнаем, делимся.

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