Жители Удмуртии смогут узнать за 4 минуты самые значимые события недели
«Комсомольская правда»-Ижевск» запустила новую рубрику «Новости, которые нас удивили»
ФОТО: Архив
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У жителей Удмуртии появилась возможность за 4 минуты узнать о главных событиях недели. Каждую субботу мы будем делиться записью, которая введет вас в информационное поле республики.
Слушаем, узнаем, делимся.
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Новости, которые нас удивили, 27 октября
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