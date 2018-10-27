Авторы хита «Сентябрь горит» выступят в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-27T11:12:45+03:00

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STIGMATA* – тяжеловесы отечественной альтернативной сцены. А их хит про сентябрь известен каждому и играет из каждой колонки в начале осени. Наконец, после долгого перерыва, они приедут в Ижевск в рамках тура «Твой выбор». Концерт пройдёт в баре «Свет» 17 ноября. Организатор концерта – агентство «Музыка и жизнь».

Поклонники смогут услышать множество любимых хитов, в том числе «Радио Смерть», «Сентябрь», «Лед», «Крылья», «Как ты» и других. Кстати, список песен для тура выбирали слушатели. В официальном паблике группы проводилось голосование за любимые песни, песни, набравшие больше всего голосов и попали в трек-лист. С этим связано и название тура «Твой выбор». В 2017 году у группы вышел новый альбом «Mainstream?», песни из которого тоже прозвучат на концерте.

Купить билеты вы можете в рок-магазине ELVIS (ЦУМ). Электронные билеты купить можно на сайте или в приложении BYPASS.

*Стигмата

Информационный партнер концерта – «НАШЕ РАДИО» в Ижевске.

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