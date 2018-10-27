Школьников из Ижевска наградили за помощь раненой собаке
13 октября в Ижевске случилось страшное: неизвестный ранил ножом беззащитную собаку. Играющие неподалеку мальчики увидели, как что-то катится кубарем под откос. Они испугались и позвали взрослых. Приехали волонтеры и доставили пострадавшую собаку в ветеринарную клинику. По словам волонтеров, животное спасти не удалось.
Школьники получили благодарственные письма от Альянса защиты животных Ижевска за то, что не прошли мимо раненого животного.
- Мы подали заявление в полицию. На место выезжала следственная группа. Труп собаки отправлен на экспертизу, нож принят сотрудниками полиции под опись, - рассказали волонтеры АНО «Желтой бирки».
На момент публикации материала, официальная информация от УМВД по Удмуртии получена не была.
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