Школьников из Ижевска наградили за помощь раненой собаке

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-27T15:35:55+03:00

К сожалению, несмотря на все усилия, животное погибло от полученных травм

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13 октября в Ижевске случилось страшное: неизвестный ранил ножом беззащитную собаку. Играющие неподалеку мальчики увидели, как что-то катится кубарем под откос. Они испугались и позвали взрослых. Приехали волонтеры и доставили пострадавшую собаку в ветеринарную клинику. По словам волонтеров, животное спасти не удалось.

Школьники получили благодарственные письма от Альянса защиты животных Ижевска за то, что не прошли мимо раненого животного.

- Мы подали заявление в полицию. На место выезжала следственная группа. Труп собаки отправлен на экспертизу, нож принят сотрудниками полиции под опись, - рассказали волонтеры АНО «Желтой бирки».

На момент публикации материала, официальная информация от УМВД по Удмуртии получена не была.

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