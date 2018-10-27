Ижевская дорожная техника готова к зиме на 70%

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-27T16:01:45+03:00

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Глава города Олег Бекмеметьев проверил готовность дорожной техники, которая будет очищать улицы Ижевска от снега. Как сообщило руководство предприятия, зимой на улицы города выедет 145 единиц техники. Сейчас их готовность к сезону составляет 70%.

Однако снегоуборочный парк изношен, и ДРЭУ нуждается как минимум в 6 новых машинах. Но при условии дефицитного бюджета приобрести технику не получится. Олег Бекмеметьев предложил вариант покупки в лизинг.

Отметим, что уже завтра, 28 октября синоптики прогнозируют снегопад.

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