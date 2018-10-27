Ижевская LADA Vesta улучшила свои позиции в европейском рейтинге топ-100 популярных автомобилей
Машина с 71 места поднялась на 49
ФОТО: АВТОСТАТ
Изменить размер текста:
В рейтинг топ-100 самых популярных моделей на европейском рынке по итогам продаж 9 месяцев вновь оказалась LADA Vesta*. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
По данным focus2move, с начала года в Европе было реализовано 82794 автомобилей ижевского производства. Это на 46,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ближайшими конкурентами LADA Vesta являются Hyundai i20* и BMW 5 Series*.
*ЛАДА Веста, *Хэндай Ай20, *БМВ 5 Сериос
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Еще больше материалов по теме: «Автомобилисты удмуртии»