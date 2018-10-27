Ижевская LADA Vesta улучшила свои позиции в европейском рейтинге топ-100 популярных автомобилей

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-27T18:45:57+03:00

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В рейтинг топ-100 самых популярных моделей на европейском рынке по итогам продаж 9 месяцев вновь оказалась LADA Vesta*. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным focus2move, с начала года в Европе было реализовано 82794 автомобилей ижевского производства. Это на 46,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ближайшими конкурентами LADA Vesta являются Hyundai i20* и BMW 5 Series*.

*ЛАДА Веста, *Хэндай Ай20, *БМВ 5 Сериос

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