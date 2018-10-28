Уроженец Удмуртии стал главой Депспорта Югры

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-28T12:26:39+03:00

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С понедельника, 29 октября, к своим обязанностям приступи новый руководитель департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов. Он ранее занимал должность замминистра по физической культуры Удмуртии.

Сергея Артамонова назначил губернатор ХМАО Наталья Комарова. Отметим, главу Депспорта выбирали в несколько этапов, в том числе с использованием публичных теледебатов. Было три лидера, среди которых не значился уроженец Удмуртии. Поэтому его назначение было для многих неожиданностью, пишет ИА REGNUM.

- Акцент будет сделан на массовый спорт, на студенческий спорт, который, как я вижу, совсем не развит в регионах. Не будем забывать и про брендовые мероприятия Югры — это биатлон, шахматная олимпиада, — сообщил Сергей Артамонов во время вступления в должность.

СПРАВКА «КП»

Артамонов Сергей, 42 года.

С отличием окончил УдГУ по специальности «Физическая культура и спорт». Работал лаборантом спортивного клуба университета. Затем стал преподавателем.

Был назначен на должность главного специалиста отдела по физкультуре и спорту администрации Первомайского района Ижевска. В 2015 году назначен на должность заместителя министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии.

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