2018-10-28T16:07:08+03:00
Общество

Реконструкцию Центральной площади в Ижевске отложили до весны 2019 года

Это касается работ, связанных с благоустройством сквера
Ирина БУРЦЕВААнастасия Данилова
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Стало известно, что весной 2019 года продолжатся работы по реконструкции Центральной площади Ижевска. А именно – благоустройство сквера около многоэтажных домов. Было принято решение доработать эскизный проект вместе с жителями.

- У нас есть полгода до старта второго этапа благоустройства. То есть работы по скверу перенесем полностью на следующий год. Поэтому здесь время у нас есть, - сообщил на встрече с жителями советник главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский.

Еще одна проблема – прокладка коммуникаций. Они должны были пройти по границе между сквером и площадью. И в изначальный проект, чтобы это реализовать, нужно было вырубить деревья.

- Мы проект этот доработали, в итоге деревья, кроме кустарников, которые же врублены сейчас, не трогаем, - сообщил Вячеслав Правдзинский.

Напомним, что масштабная реконструкция площади началась 24 сентября 2018 года. И уже 1 декабря должны убрать забор, всю строительную технику и показать жителям обновленную площадь. Что же мы увидим (продолжение).

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