2018-10-28T19:19:19+03:00
Происшествия

На границе Удмуртии и Татарстана произошло жуткое ДТП: погибло пять человек, трое из них дети

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АГГСФото: АГГС
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В воскресенье, 28 октября, на границе Удмуртии и Татарстана произошло жуткое ДТП с погибшими. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, столкнулся грузовик «КаМАЗ» и легковой автомобиль ВАЗ-2114. По предварительным данным, легковушка выехала на полосу для встречного движения, где и произошло столкновение.

Погибло пять человек – все они ехали в «ВАЗе». Это двое взрослых и трое маленьких детей. Сотрудники уже работают на месте происшествия, подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Последствия ДТП в Удмуртии. Пять человек погибли, в том числе трое детей..

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