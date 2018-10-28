На границе Удмуртии и Татарстана произошло жуткое ДТП: погибло пять человек, трое из них дети
В воскресенье, 28 октября, на границе Удмуртии и Татарстана произошло жуткое ДТП с погибшими. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, столкнулся грузовик «КаМАЗ» и легковой автомобиль ВАЗ-2114. По предварительным данным, легковушка выехала на полосу для встречного движения, где и произошло столкновение.
Погибло пять человек – все они ехали в «ВАЗе». Это двое взрослых и трое маленьких детей. Сотрудники уже работают на месте происшествия, подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.
Последствия ДТП в Удмуртии. Пять человек погибли, в том числе трое детей..
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»