На границе Удмуртии и Татарстана произошло жуткое ДТП: погибло пять человек, трое из них дети

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-28T19:19:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 28 октября, на границе Удмуртии и Татарстана произошло жуткое ДТП с погибшими. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, столкнулся грузовик «КаМАЗ» и легковой автомобиль ВАЗ-2114. По предварительным данным, легковушка выехала на полосу для встречного движения, где и произошло столкновение.

Погибло пять человек – все они ехали в «ВАЗе». Это двое взрослых и трое маленьких детей. Сотрудники уже работают на месте происшествия, подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.