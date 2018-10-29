Гандболистки из Ижевска одержали победу в матче чемпионата суперлиги
27 октября в Ижевске женская гандбольная команда “Университет” одержала победу в домашнем матче регулярного чемпионата суперлиги. Наши спортсменки опередили «Алису» из Уфы со счетом 26:19, игра прошла в спортзале УдГУ, сообщает пресс-служба ижевского гандбольного клуба.
Уже в эту субботу, 3 ноября, ижевчанки отправятся на игру в Астрахань, где сразятся с местной командой по гандболу. Известно, что “Университет”,заработав две победы и три поражения,занял седьмую строчку в турнирной таблице.
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