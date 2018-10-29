Гандболистки из Ижевска одержали победу в матче чемпионата суперлиги

СЕГОДНЯ 05:58 2018-10-29T05:58:51+03:00

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27 октября в Ижевске женская гандбольная команда “Университет” одержала победу в домашнем матче регулярного чемпионата суперлиги. Наши спортсменки опередили «Алису» из Уфы со счетом 26:19, игра прошла в спортзале УдГУ, сообщает пресс-служба ижевского гандбольного клуба.

Уже в эту субботу, 3 ноября, ижевчанки отправятся на игру в Астрахань, где сразятся с местной командой по гандболу. Известно, что “Университет”,заработав две победы и три поражения,занял седьмую строчку в турнирной таблице.

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