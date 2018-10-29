Удмуртия заняла девятое место в ПФО по затратам граждан на услуги

СЕГОДНЯ 06:29 2018-10-29T06:29:03+03:00

Больше всего жители республики тратят на коммунальные платежи

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По итогам периода с января по сентябрь текущего года Удмуртия заняла девятое место в Приволжском федеральном округе по затратам жителей на различные услуги, включая коммунальные и транспортные. Об сообщает пресс-служба Удмуртстата. Каждый гражданин за первые девять месяцев в среднем потратил 31 тысячу рублей.

На оказание услуг для жителей Удмуртии было затрачено 47 миллиардов рублей, что на 0,2% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Первое место в ПФО по затратам на различные услуги заняла республика Татарстан. Там каждый житель отдал около 53 тысяч рублей. Последнее место в рейтинге досталось Мордовии - за девять месяцев каждый человек затратил около 24 тысяч рублей.

На коммунальные услуги население нашей республики потратило больше всего средств в 2018 году. Второе место - транспортные услуги, затем телекоммуникационные, четвертое место - бытовые.

К сожалению, меньше всего жители Удмуртии готовы потратить на культурные мероприятия - показатель составил около 2% от всех затраченных средств.

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