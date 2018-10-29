2018-10-29T07:28:00+03:00
Общество

В Ижевске состоится чемпионат по неолимпийским развлечениям

Мероприятие пройдет на Центральной площади четвертого ноября
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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Четвертого ноября,в День народного единства и День государственности Удмуртии, в Ижевске пройдет национальный чемпионат по неолимпийским развлечениям. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление администрации города. Всех желающих ждут состязания в гигантских городках и снукболе (огромном бильярде), рыбалке и собирательстве, баскетболе и аэро мини-лапте. Также можно будет попрактиковаться в скоростной разборке-сборке автомата Калашникова. Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 на Центральной площади Ижевска.

Все участники будут награждены специальными жетонами-медалями за прохождение этапов чемпионата и мастер-классов. Они подарят возможность принять участие в розыгрыше подарков выставки-ярмарки «Сделано в Удмуртии».

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