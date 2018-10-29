В Ижевске состоится чемпионат по неолимпийским развлечениям

СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-29T07:28:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Четвертого ноября,в День народного единства и День государственности Удмуртии, в Ижевске пройдет национальный чемпионат по неолимпийским развлечениям. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление администрации города. Всех желающих ждут состязания в гигантских городках и снукболе (огромном бильярде), рыбалке и собирательстве, баскетболе и аэро мини-лапте. Также можно будет попрактиковаться в скоростной разборке-сборке автомата Калашникова. Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 на Центральной площади Ижевска.

Все участники будут награждены специальными жетонами-медалями за прохождение этапов чемпионата и мастер-классов. Они подарят возможность принять участие в розыгрыше подарков выставки-ярмарки «Сделано в Удмуртии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

-«Зима близко»: говорят медведи из зоопарка Ижевска (продолжение)

-Реконструкцию Центральной площади в Ижевске отложили до весны 2019 года (продолжение)