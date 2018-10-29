Жителя Удмуртии задержали за хранение наркотиков
В Ижевске на улице Репина полицейские задержали мужчину в подъезде с крупной партией наркотиков. Нарушителем оказался ранее судимый житель поселка Игра, сообщает пресс-служба управления МВД Удмуртии. 45-летний гражданин заявил на допросе, что нашел марихуану в лесу у родного поселка.
При обыске сотрудники полиции изъяли у мужчины 137 граммов наркотиков, а позже в его квартире в Игре было обнаружено ещё 408 граммов. Сейчас гражданину грозит до 10 лет тюремного заключения.
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