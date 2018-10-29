2018-10-29T09:52:25+03:00
Происшествия

В Удмуртии скончался 15-летний молодой человек

Предварительная версия – смерть наступила из-за ненадлежащих помощи
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Воткинске (Удмуртия) возбудили уголовное дело после смерти 15-летнего молодого человека. Дело в том, что во время футбольной тренировки он получил травму и 22 октября попал в больницу. Как сообщили «Комсомольской Правде»-Ижевск в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, врачи три дня боролись за его жизнь, но все было тщетно. 24 октября он скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас принимаются меры по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего, будет дана оценка качеству оказанной медицинской помощи и действиям медицинских работников.

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