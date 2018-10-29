Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Ижевска
По сообщениям сотрудников Удмуртского гидрометцентра, на дорогах Ижевска ожидается гололедица. А это значит, что автомобилистам стоит подготовить свои машины к зимнему периоду и ездить с максимальной осторожностью, соблюдать скоростной режим.
Если посмотреть на начало рабочей недели, то обещают небольшой снег и температуру -2…-4 градуса. С четверга, 1 ноября, будет до +3 и осадки в виде снега.
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