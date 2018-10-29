2018-10-29T11:08:02+03:00
Общество

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Ижевска

В начале недели ожидается небольшой снег, а потом будет плюсовая температура
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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По сообщениям сотрудников Удмуртского гидрометцентра, на дорогах Ижевска ожидается гололедица. А это значит, что автомобилистам стоит подготовить свои машины к зимнему периоду и ездить с максимальной осторожностью, соблюдать скоростной режим.

Если посмотреть на начало рабочей недели, то обещают небольшой снег и температуру -2…-4 градуса. С четверга, 1 ноября, будет до +3 и осадки в виде снега.

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