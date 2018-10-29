2018-10-29T11:49:16+03:00
Общество

Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис

Аквааргентум запустил акцию для новых клиентов «Теплый прием»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Теплый прием» - это выгодное предложение для тех, кто впервые заключает договор с компанией «Аквааргентум». Ижевчане получат набор - бутыль + помпа + вода 19,2 литра АкваО2 - всего за 599 рублей. Доставку компания организует бесплатно!

Кроме того, свой заказ вы получите в день заказа почти моментально, если успеете оформить заявку до 16:00.

Подробности о сроках и условиях проведения акции можно узнать здесь. Успейте заказать воду на сайте или по телефону 904-620.

Реклама

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Премьер-министр Удмуртии: «В ближайшее время должен решиться вопрос о реконструкции аэропорта Ижевска»
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Ижевска
В Удмуртии скончался 15-летний молодой человек
Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый рейс из Ижевска
В ГИБДД по Удмуртии назвали возможную причину ДТП, где погибла семья с тремя детьми
Жителя Удмуртии задержали за хранение наркотиков
В Ижевске состоится чемпионат по неолимпийским развлечениям
Удмуртия заняла девятое место в ПФО по затратам граждан на услуги
Гандболистки из Ижевска одержали победу в матче чемпионата суперлиги
На границе Удмуртии и Татарстана произошло жуткое ДТП: погибло пять человек, трое из них дети
Реконструкцию Центральной площади в Ижевске отложили до весны 2019 года
У жительницы Удмуртии украли в Подмосковье золото на два миллиона рублей
Уроженец Удмуртии стал главой Депспорта Югры
В Удмуртии вынесли приговор ОПГ, которая сбывала наркотики в четырех городах
В Ижевске на территории школы установили первый контейнер для сбора мусора
«Зима близко»: говорят медведи из зоопарка Ижевска
Итоги этапа Гран-при Skate Canada-2018: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева на первом месте
Ижевская LADA Vesta улучшила свои позиции в европейском рейтинге топ-100 популярных автомобилей
В Ижевске презентовали новый логотип хоккейного клуба «Ижсталь»
Ижевская дорожная техника готова к зиме на 70%
Школьников из Ижевска наградили за помощь раненой собаке
Фигуристка из Удмуртии стала лидером в короткой программе на Гран-при Skate Canada 2018
В Удмуртии побывала съемочная группа программы «Следствие вели…»
Авторы хита «Сентябрь горит» выступят в Ижевске
Жители Удмуртии смогут узнать за 4 минуты самые значимые события недели