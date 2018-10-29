2018-10-29T13:22:41+03:00
Общество

В прогнозный план приватизации попал купеческий дом на улице Горького в Ижевске

И еще пять госпредприятий
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Правительство Удмуртии озвучило, какие предприятия и объекты планируется приватизировать в 2019 году. В частности, речь идет о купеческом доме в Ижевске, который расположен по адресу – ул. Горького, 86. Напомним, что он является объектом культурного наследия регионально значения. И новый собственник должен будет разработать план по его сохранению.

Также в списке оказалось пять госпредприятий, которые не удалось приватизировать в 2018 году. Это ООО «Гостиница «Юбилейная», ООО «Можгаплем» и АО «Ижевский полиграфический комбинат», доля в «Федеральные сетевые системы Единой энергетической системы» и акция в Управляющей компании Удмуртского машиностроительного кластера.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Сергея Задорожного уволили с поста первого заместителя главы администрации Ижевска (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гордума Ижевска утвердила Кодекс этики муниципальных служащих
Сергея Задорожного уволили с поста первого заместителя главы администрации Ижевска
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Премьер-министр Удмуртии: «В ближайшее время должен решиться вопрос о реконструкции аэропорта Ижевска»
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Ижевска
В Удмуртии скончался 15-летний молодой человек
Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый рейс из Ижевска
В ГИБДД по Удмуртии назвали возможную причину ДТП, где погибла семья с тремя детьми
Жителя Удмуртии задержали за хранение наркотиков
В Ижевске состоится чемпионат по неолимпийским развлечениям
Удмуртия заняла девятое место в ПФО по затратам граждан на услуги
Гандболистки из Ижевска одержали победу в матче чемпионата суперлиги
На границе Удмуртии и Татарстана произошло жуткое ДТП: погибло пять человек, трое из них дети
Реконструкцию Центральной площади в Ижевске отложили до весны 2019 года
У жительницы Удмуртии украли в Подмосковье золото на два миллиона рублей
Уроженец Удмуртии стал главой Депспорта Югры
В Удмуртии вынесли приговор ОПГ, которая сбывала наркотики в четырех городах
В Ижевске на территории школы установили первый контейнер для сбора мусора
«Зима близко»: говорят медведи из зоопарка Ижевска
Итоги этапа Гран-при Skate Canada-2018: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева на первом месте
Ижевская LADA Vesta улучшила свои позиции в европейском рейтинге топ-100 популярных автомобилей
В Ижевске презентовали новый логотип хоккейного клуба «Ижсталь»
Ижевская дорожная техника готова к зиме на 70%
Школьников из Ижевска наградили за помощь раненой собаке
Фигуристка из Удмуртии стала лидером в короткой программе на Гран-при Skate Canada 2018
В Удмуртии побывала съемочная группа программы «Следствие вели…»
Авторы хита «Сентябрь горит» выступят в Ижевске
Жители Удмуртии смогут узнать за 4 минуты самые значимые события недели