В прогнозный план приватизации попал купеческий дом на улице Горького в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-29T13:22:41+03:00

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Правительство Удмуртии озвучило, какие предприятия и объекты планируется приватизировать в 2019 году. В частности, речь идет о купеческом доме в Ижевске, который расположен по адресу – ул. Горького, 86. Напомним, что он является объектом культурного наследия регионально значения. И новый собственник должен будет разработать план по его сохранению.

Также в списке оказалось пять госпредприятий, которые не удалось приватизировать в 2018 году. Это ООО «Гостиница «Юбилейная», ООО «Можгаплем» и АО «Ижевский полиграфический комбинат», доля в «Федеральные сетевые системы Единой энергетической системы» и акция в Управляющей компании Удмуртского машиностроительного кластера.

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