Гордума Ижевска утвердила Кодекс этики муниципальных служащих

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-29T14:10:44+03:00

В документе предусмотрена и ответственность за его нарушение

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На официальном сайте администрации Ижевска опубликовали распоряжение об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Городской думы. Документ подписан председателем парламента Олегом Гариным.

Кодекс включает общие положения, основные принципы и правила служебного поведения, рекомендованные этические правила и ответственность за нарушение Кодекса.

В частности, нельзя оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан. Служащие обязаны уведомлять государственные органы обо всех случаях склонения к коррупции.

- Запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, признаются собственностью городской думы и передаются муниципальным служащим по акту в городскую думу, - говорится в документе.

Кроме того, муниципальный служащий должен воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений, реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

- Нарушение положений кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городской думы Ижевска. А в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений кодекса влечет применение к муниципальному служащему юридической ответственности, - уточняется в Кодексе.

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