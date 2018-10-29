2018-10-29T14:10:44+03:00
Политика

Гордума Ижевска утвердила Кодекс этики муниципальных служащих

В документе предусмотрена и ответственность за его нарушение
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
Изменить размер текста:

На официальном сайте администрации Ижевска опубликовали распоряжение об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Городской думы. Документ подписан председателем парламента Олегом Гариным.

Кодекс включает общие положения, основные принципы и правила служебного поведения, рекомендованные этические правила и ответственность за нарушение Кодекса.

В частности, нельзя оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан. Служащие обязаны уведомлять государственные органы обо всех случаях склонения к коррупции.

- Запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, признаются собственностью городской думы и передаются муниципальным служащим по акту в городскую думу, - говорится в документе.

Кроме того, муниципальный служащий должен воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений, реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

- Нарушение положений кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городской думы Ижевска. А в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений кодекса влечет применение к муниципальному служащему юридической ответственности, - уточняется в Кодексе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергея Задорожного уволили с поста первого заместителя главы администрации Ижевска (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прогнозный план приватизации попал купеческий дом на улице Горького в Ижевске
Сергея Задорожного уволили с поста первого заместителя главы администрации Ижевска
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Премьер-министр Удмуртии: «В ближайшее время должен решиться вопрос о реконструкции аэропорта Ижевска»
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Ижевска
В Удмуртии скончался 15-летний молодой человек
Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый рейс из Ижевска
В ГИБДД по Удмуртии назвали возможную причину ДТП, где погибла семья с тремя детьми
Жителя Удмуртии задержали за хранение наркотиков
В Ижевске состоится чемпионат по неолимпийским развлечениям
Удмуртия заняла девятое место в ПФО по затратам граждан на услуги
Гандболистки из Ижевска одержали победу в матче чемпионата суперлиги
На границе Удмуртии и Татарстана произошло жуткое ДТП: погибло пять человек, трое из них дети
Реконструкцию Центральной площади в Ижевске отложили до весны 2019 года
У жительницы Удмуртии украли в Подмосковье золото на два миллиона рублей
Уроженец Удмуртии стал главой Депспорта Югры
В Удмуртии вынесли приговор ОПГ, которая сбывала наркотики в четырех городах
В Ижевске на территории школы установили первый контейнер для сбора мусора
«Зима близко»: говорят медведи из зоопарка Ижевска
Итоги этапа Гран-при Skate Canada-2018: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева на первом месте
Ижевская LADA Vesta улучшила свои позиции в европейском рейтинге топ-100 популярных автомобилей
В Ижевске презентовали новый логотип хоккейного клуба «Ижсталь»
Ижевская дорожная техника готова к зиме на 70%
Школьников из Ижевска наградили за помощь раненой собаке
Фигуристка из Удмуртии стала лидером в короткой программе на Гран-при Skate Canada 2018
В Удмуртии побывала съемочная группа программы «Следствие вели…»
Авторы хита «Сентябрь горит» выступят в Ижевске
Жители Удмуртии смогут узнать за 4 минуты самые значимые события недели