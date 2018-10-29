В Можгинском районе Удмуртии насмерть сбили 26-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-29T16:47:32+03:00

Он шел по проезжей части

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В воскресенье, 28 октября, рано утром на трассе в Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, под колеса автомобиля «Фольксваген» попал 26-летний пешеход.

- Он двигался по проезжей части дороги без световозвращающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму, - сообщили в 1 отделе.

ВАЖНО!

Уважаемые пешеходы!

Основными путями пешеходного движения вдоль проезжей части являются тротуары и пешеходные дорожки, и только при их отсутствии допускается использовать обочины. Для уменьшения вероятности наезда необходимо двигаться навстречу транспортному потоку.

Кроме того, при движении в темное времени суток вне населенного пункта ваша обязанность - иметь на одежде световозвращающие элементы.

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