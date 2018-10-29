2018-10-29T16:46:22+03:00
Досуг

Музыка любви: в Ижевске впервые выступит саксофонист из Израиля J.Seven

Он исполнит произведения из репертуара Стиви Уандера, Фаусто Папетти, Джо Дассена
Игорь БОБРОВ
Поделиться:
Фото: aptvisit.ruФото: aptvisit.ru
Изменить размер текста:

9 ноября в Ижевске впервые выступит музыкант из Израиля J.Seven (Джей Севен). Саксофонист-виртуоз, известный своим артистизмом и неординарным поведением на сцене, представит на суд публики золотую коллекцию шедевров мировой музыки.

В этот вечер J.Seven исполнит на своем инструменте произведения из репертуара Стиви Уандера, Фаусто Папетти, Джо Дассена, Джеймса Хармера, Энио Морриконе, Георге Замфира, Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева и других.

«Это не джаз, это музыка любви», - гласит слоган на афишах музыканта.

Когда: 9 ноября в 19:00;

Где: Удмуртская государственная филармония;

Билеты: приобрести билеты можно на сайте и в кассах города:

ТЦ «Флагман», ул. Удмуртская, 255Б

ТРК «Столица», ул. Автозаводская, 3а

ТЦ «ЦУМ», ул. Карла Маркса, 244

Концерт проходит при поддержке радио «Адам». Организатор - План Б

Реклама

12+

Еще больше материалов по теме: «Досуг в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребята из Удмуртии сделали полотна, которые передадут в детские дома 85 регионов России
В Можгинском районе Удмуртии насмерть сбили 26-летнего пешехода
Гордума Ижевска утвердила Кодекс этики муниципальных служащих
В прогнозный план приватизации попал купеческий дом на улице Горького в Ижевске
Сергея Задорожного уволили с поста первого заместителя главы администрации Ижевска
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Премьер-министр Удмуртии: «В ближайшее время должен решиться вопрос о реконструкции аэропорта Ижевска»
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Ижевска
В Удмуртии скончался 15-летний молодой человек
Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый рейс из Ижевска
В ГИБДД по Удмуртии назвали возможную причину ДТП, где погибла семья с тремя детьми