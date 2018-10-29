Музыка любви: в Ижевске впервые выступит саксофонист из Израиля J.Seven

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-29T16:46:22+03:00

Он исполнит произведения из репертуара Стиви Уандера, Фаусто Папетти, Джо Дассена

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9 ноября в Ижевске впервые выступит музыкант из Израиля J.Seven (Джей Севен). Саксофонист-виртуоз, известный своим артистизмом и неординарным поведением на сцене, представит на суд публики золотую коллекцию шедевров мировой музыки.

В этот вечер J.Seven исполнит на своем инструменте произведения из репертуара Стиви Уандера, Фаусто Папетти, Джо Дассена, Джеймса Хармера, Энио Морриконе, Георге Замфира, Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева и других.

«Это не джаз, это музыка любви», - гласит слоган на афишах музыканта.

Когда: 9 ноября в 19:00;

Где: Удмуртская государственная филармония;

Билеты: приобрести билеты можно на сайте и в кассах города:

ТЦ «Флагман», ул. Удмуртская, 255Б

ТРК «Столица», ул. Автозаводская, 3а

ТЦ «ЦУМ», ул. Карла Маркса, 244

Концерт проходит при поддержке радио «Адам». Организатор - План Б

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