Ребята из Удмуртии сделали полотна, которые передадут в детские дома 85 регионов России

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-29T16:44:50+03:00

Каждое полотно – это тепло и детский взгляд на нашу Родину

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Ребята из 85 детских садов Удмуртии создадут полотна размером 1,5 х 2 м с аппликацией про каждый субъект России и передадут их в детские дома 85 регионов нашей страны.

Фото: Эдуард Карипов/пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, представители детских садов с помощью жеребьёвки распределили между собой субъекты страны.

Фото: Эдуард Карипов/пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- В течение недели в группах детского сада воспитатели провели для ребят обучающие занятия для знакомства с субъектами. По итогам занятий ребята совместно с воспитателем рисуют на полотне свою «ассоциацию» о данном регионе и пишут пожелания на открытке для ребят из детского дома, - сообщили в пресс-службе.

Фото: Эдуард Карипов/пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Презентация большого единого полотна пройдет 4 ноября на Центральной площади Ижевска. В этот же день полотна будут отправлены во все уголки страны. Каждое полотно – это тепло и детский взгляд на нашу Родину.

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