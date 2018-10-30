2018-10-30T06:18:05+03:00
Происшествия

7 лет колонии строгого режима получил насильник из Ижевска за нападение на девушку

Инцидент произошел в прошлом году
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Губерния DailyФото: Губерния Daily
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Прокуратура Устиновского района поддержала в районном суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ижевчанина, которого признали виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера» (п.б ч.2) и «Изнасилование» (п.б ч.2).

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, в ночь с 28 на 29 июня 2017 года обвиняемый, находясь на улице Труда, заметил проходящую мимо одинокую девушку, свалил ее с ног, и совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера соединенные с угрозой убийством.

Судом ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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