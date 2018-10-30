7 лет колонии строгого режима получил насильник из Ижевска за нападение на девушку

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-30T06:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Устиновского района поддержала в районном суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ижевчанина, которого признали виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера» (п.б ч.2) и «Изнасилование» (п.б ч.2).

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, в ночь с 28 на 29 июня 2017 года обвиняемый, находясь на улице Труда, заметил проходящую мимо одинокую девушку, свалил ее с ног, и совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера соединенные с угрозой убийством.

Судом ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Ребята из Удмуртии сделали полотна, которые передадут в детские дома 85 регионов России (подробнее)