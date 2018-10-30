Музей-усадьба Чайковского из Удмуртии стал призером премии «Russian Event Awards-2018»

СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-30T06:37:50+03:00

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Музей-усадьба Петра Чайковского в Воткинске призером премии событийного туризма «Russian Event Awards-2018». Об это сообщается на официальном сайте конкурса.

Как отмечается в сообщении, проект получил серебро в номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий». Кроме этого, в финал попал и музей-заповедник «Иднакар»: он взял призовые места в номинации «Сувенир музея».

Всего в конкурсе было представлено 210 проектов из 17 регионов России в 25 номинациях.

СПРАВКА КП

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году в Воронеже, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

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