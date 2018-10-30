График выдачи пенсий изменится в Удмуртии
График выдачи пенсий изменится в Удмуртии из-за ноябрьских праздников. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда России.
Так, в почтамтах, работающих 3 ноября, выдача пенсий будет идти по следующему графику:
– 2 ноября, в пятницу, – за 3 ноября;
– 3 ноября, в субботу, - за 4 ноября;
– 6 ноября, во вторник, - за 5 ноября.
В почтамтах, где 3 ноября будет выходным днем, будет действовать следующий график:
– 2 ноября, в пятницу, - за 3, 4 ноября;
– 6 ноября, во вторник, - за 5 ноября.
Начиная со среды, 7 ноября, доставлять пенсии будут по прежнему графику. В кредитных учреждениях выплачивать пенсии будут без изменений графика.
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