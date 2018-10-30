2018-10-30T10:48:23+03:00
Общество

График выдачи пенсий изменится в Удмуртии

Это связано с ноябрьскими праздниками
Мария Хафизова
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Фото: Архив «КП» в ИжевскеФото: Архив «КП» в Ижевске
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График выдачи пенсий изменится в Удмуртии из-за ноябрьских праздников. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда России.

Так, в почтамтах, работающих 3 ноября, выдача пенсий будет идти по следующему графику:

– 2 ноября, в пятницу, – за 3 ноября;

– 3 ноября, в субботу, - за 4 ноября;

– 6 ноября, во вторник, - за 5 ноября.

В почтамтах, где 3 ноября будет выходным днем, будет действовать следующий график:

– 2 ноября, в пятницу, - за 3, 4 ноября;

– 6 ноября, во вторник, - за 5 ноября.

Начиная со среды, 7 ноября, доставлять пенсии будут по прежнему графику. В кредитных учреждениях выплачивать пенсии будут без изменений графика.

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