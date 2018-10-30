СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-30T07:44:08+03:00

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Двух женщин, укравших у пенсионерки 53 000 рублей, ищут в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

- Со слов 83-летней пенсионерки, в утреннее время в ее квартиру вошли две незнакомые женщины. Они представились сотрудницами газовой службы и сообщили о том, что в настоящее время проводится проверка газовых пли, - рассказали в ведомстве. - Одна из женщин осталась в прихожей, вторая прошла на кухню и попросила потерпевшую протереть газовую плиту. Пенсионерка выполнила просьбу, после чего злоумышленница якобы проверила плиту, и женщины ушли. Через несколько часов пенсионерка обнаружила, что из квартиры похищены денежные средства в сумме 53 000 рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». В настоящий момент сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на установление личностей подозреваемых.

Приметы подозреваемых:

- первой женщине на вид около 40 лет, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров. Была одета в куртку бирюзового цвета длиной ниже бедра, черные брюки или джинсы, черные перчатки, на голове – шапка из меха лисицы.

- второй женщине на вид около 40 лет, среднего телосложения, рост около 160 сантиметров. Была одета в черную куртку длиной ниже бедра, черные брюки или джинсы, на голове – вязаная шапка серого цвета.

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