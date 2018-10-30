2018-10-30T08:30:17+03:00
Общество

«АСПЭК-Домстрой» объявляет об открытии продаж в четвертом доме жилого комплекса «Самоцветы Востока»

Сдача дома запланирована на 2 квартал 2020 года
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«Самоцветы Востока 4» – дом с новым форматом благоустройства «уДВОРовольствие». Это не просто слово, это образ жизни.

Для комфортного проживания новоселов спроектирован большой уникальный двор площадью 30.000 м² на основе международного архитектурного конкурса.

Здесь на месте привычного озеленения будет благоустроена настоящая эко-среда в виде ландшафтного дизайна со взрослыми деревьями, пышными кустарниками, уютными газонами и яркими цветами, создающими свой микроклимат.

Взрослые и дети смогут не просто гулять на придомовых площадках, а заниматься саморазвитием и творчеством благодаря грамотно организованному пространству. Каждому открыты любые интересы: футбол и баскетбол, скейт-парк, ворк-аут, мини-скалодром, игровые комплексы и не только.

А чтобы досуг был безопасным парковочные места вынесены за пределы двора, и организованы, как в виде бесплатных, так и платных охраняемых автостоянок.

В вечернее время вызывает ощущение волшебства, притягивая взоры, разноуровневое освещение. При этом отсутствуют провода, проходящие в воздухе, сохраняя эстетически приятные виды.

Узнать больше об «уДВОРовольствии» и других особенностях, ознакомиться проектной декларацией четвертого дома ЖК «Самоцветы Востока» или забронировать квартиру можно на сайте застройщика «АСПЭК-Домстрой», а также по телефону 655-005 или в офисе продаж и обслуживания по адресу улица Пушкинская, 268.

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