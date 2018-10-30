2018-10-30T09:25:35+03:00
Досуг

Рок-рэп группа 25/17 выступит в Ижевске с программой «Вспомнить все»

Концерт состоится в ДК «Металлург» 3 ноября
Виктория Широбокова
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Фото: официальное сообщество группыФото: официальное сообщество группы
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Ликуйте, поклонники хорошей музыки! 3 ноября в Ижевске состоится концерт рок-рэп группы 25/17. Омские музыканты приедут по приглашению концертного агентства «Хочу билет» и при информационной поддержке «НАШЕГО РАДИО» в Ижевске.

Отметим, что группа создана в 2002 году, как сольный проект Андрея Позднухова (Бледного). Изначально она называлась «Иезекииль 25:17» (библейский стих из книги ветхозаветного пророка Иезекииля, цитируемый персонажем Самуэля Л. Джексона в фильме «Криминальное чтиво» - прим. ред.). В 2006 году к группе присоединился Антон Завьялов (Ант), подарив группе новое звучание. Настоящую же популярность группа получила в 2009 году, после переименования в 25/17. В 2018 году по результатам голосования группа получает премию «Группа года», альбом «Ева едет в Вавилон» — премию «Альбом года».

В этом году группе исполняется 16 лет. Не случайно музыканты приезжают с особенной программой – «Вспомнить все». Однако, как отмечают музыканты в своем официальном сообществе, этот концерт не похож на ностальгию по прошлому, скорее – это попытка взглянуть на это прошлое по-новому вместе с поклонниками, которые и помнят всё, и ждут чуда, как 20 лет назад.

Концерт состоится 3 ноября в ДК «Металлург» в 19.00. Стоимость билетов от 1000 рублей.

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